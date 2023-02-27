Ким Кардашьян обвинили в пластике лица из-за сходства с Меган Фокс

Телезвезду Ким Кардашьян обвинили в пластике из-за сходства с Меган Фокс в рекламе Skims

Американскую телезвезду Ким Кардашьян заподозрили в пластике лица из-за сходства с голливудской актрисой Меган Фокс в новой рекламе бренда Skims. Соответствующие комментарии появились на странице марки в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость снялась для промо собственной компании в коричневых кроп-топе и шортах стоимостью 80 долларов (шесть тысяч рублей), а также футболке и платье, которые представлены в ассортименте Skims за 48 и 58 долларов (3600 и 4277 рублей). При этом волосы бизнесвумен были распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках.

Подписчики обратили внимание на неожиданное сходство черт лица Фокс с внешностью Кардашьян, из-за чего обвинили последнюю в хирургических вмешательствах. «Меган, это ты?», «Что Ким сделала со своим лицом?», «У них один хирург на двоих?», «Ким, ты перестаралась с пластикой», «Я подумала, что это Меган Фокс», — высказывались фанаты.

В сентябре Ким Кардашьян также высмеяли в сети за нелепую походку в облегающем платье. На опубликованных кадрах видно, что телезвезде пришлось расстегнуть туфли и сильно сгибать ноги в коленях, чтобы подняться по лестнице, поскольку слишком облегающий наряд препятствовал ее движениям.