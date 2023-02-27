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02:02, 27 февраля 2023Из жизни

Внук зарезал бабушку-миллионершу в ванне

19-летний житель Великобритании 17 раз ударил ножом лежащую в ванне бабушку-миллионершу

Фото: Jon Super / Reuters

19-летний житель Великобритании попал под суд за убийство своей бабушки, 69-летней Сью Эддис. Об этом сообщает Daily Star.

Сью Эддис жила в Брайтоне, графство Восточный Суссекс, и была владелицей двух итальянских ресторанов в городе: Donatello’s и Pinocchio’s. Успех заведений сделал ее миллионершей. Внук пожилой женщины, Пьетро Эддис, проживал вместе с ней и готовился стать поваром в одном из ее ресторанов. Убийство произошло зимой 2021 года. Полиция обнаружила лежащее в ванне тело Сью Эддис с ранами на шее и груди. Пьетро сам позвонил в полицию и признался, что зарезал родственницу. Всего он ударил ее ножом 17 раз.

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На суде выяснилось, что юноша регулярно употреблял легкие наркотики, при этом принимая прописанные ему препараты для лечения депрессии и СДВГСДВГ. Бабушка писала об этом его психологу и жаловалась, что таблетки в сочетании с наркотиком делают внука заторможенным и неадекватным.

Он страдает от паранойи, и нам очень тяжело с ним справляться, из-за раздражения мы не в силах ему помочь. Он по-прежнему утверждает, что не может ничего делать без своих таблеток, но из-за одновременного употребления каннабиса с ним стало невозможно хоть о чем-то договариваться. Пьетро просто хочет сидеть у себя в комнате, убедить его сделать хоть что-то стоит неимоверных усилий

Сью Эддисиз письма психологу Пьетро Эддиса

Государственный обвинитель заявил, что точно установить обстоятельства, предшествовавшие убийству Сью Эддис, нельзя, но, по всей видимости, она хотела поместить внука в реабилитационную клинику. Следователи обнаружили в истории поиска на компьютере погибшей адрес сайта частного медицинского центра, специализирующегося на лечении наркотических зависимостей и психических заболеваний. Поисковые запросы были сделаны в день смерти женщины.

Пьетро признал вину в непредумышленном убийстве. Его адвокаты утверждают, что сочетание медикаментозных препаратов, которые он в тот момент принимал, вызвали у мужчины параноидальный психоз. Этот фактор они просят учесть как смягчающее обстоятельство для будущего приговора.

Однако сторона обвинения отвергает доводы защиты. Прокурор считает, что 19-летний Пьетро был полностью вменяем и осознавал, что делает.

Ранее сообщалось о мужчине из Китая, который убил сына самурайским мечом из-за плохих оценок в школе. Врачи пытались спасти мальчику жизнь, но он скончался от потери крови.

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Антонина Черташ
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