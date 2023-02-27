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14:42, 27 февраля 2023Россия

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Минобороны заявило о потере ВСУ до 95 бойцов на южнодонецком и запорожском направлениях
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская группировка войск «Восток» нанесла поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара, Никольского и Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районе села Зеленый Гай в Запорожской области. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки противник потерял на южнодонецком и запорожском направлениях до 95 военнослужащих, один танк, три боевые бронемашины, автомобиль, три пикапа и гаубицу Д-20.

В рамках брифинга Конашенков также отчитался, что в районе села Червоное Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8574 единицы военной автомобильной спецтехники, 4228 орудий полевой артиллерии и минометов, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8058 боевых бронемашин, 406 зенитных ракетных комплексов, 3248 беспилотников, 390 самолетов и 211 вертолетов ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за январь 2023 года Киев потерял более 6,5 тысячи военнослужащих. За тот же период российские войска уничтожили 26 самолетов, семь вертолетов, 208 дронов, 341 танк и 40 машин реактивных систем залпового огня ВСУ.

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Константин Лысяков
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