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09:20, 27 февраля 2023Путешествия

В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 27 февраля отменили и задержали 30 рейсов

Фото: Anete Lūsiņa / Unsplash

В трех столичных аэропортах в понедельник, 27 февраля, произошла отмена и задержка 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В Шереметьево перенесен вылет 10 лайнеров, отправление еще одного самолета отменено, во Внуково задержаны восемь рейсов, в Шереметьево — 11 рейсов. Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в московских воздушных гаванях не называется.

Ранее Сочи назвали самым востребованным городом для отдыха у россиян в Международный женский день — на популярный южный курорт приходится около 10 процентов всех заказов. Также, согласно данным бронирований, соотечественники устремятся в Москву, ПетербургКазаньКалининградИркутск и Кисловодск

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Валентина Процкова
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