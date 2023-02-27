В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 27 февраля отменили и задержали 30 рейсов

В трех столичных аэропортах в понедельник, 27 февраля, произошла отмена и задержка 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В Шереметьево перенесен вылет 10 лайнеров, отправление еще одного самолета отменено, во Внуково задержаны восемь рейсов, в Шереметьево — 11 рейсов. Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в московских воздушных гаванях не называется.

Ранее Сочи назвали самым востребованным городом для отдыха у россиян в Международный женский день — на популярный южный курорт приходится около 10 процентов всех заказов. Также, согласно данным бронирований, соотечественники устремятся в Москву, Петербург, Казань, Калининград, Иркутск и Кисловодск.