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08:07, 27 февраля 2023Интернет и СМИ

На Западе пришли к неприятному выводу об отношении мира к России

Колумнист El Pais Мартинес-Баскуньян: украинский конфликт стал неприятным опытом на Западе

Фото: Pixabay

На Западе пришли к неприятному выводу об отношении мира к России во время украинского конфликта. Как заявила колумнист газеты El Pais Мариам Мартинес-Баскуньян, сложившаяся ситуация стала открытием для «высокомерных и самодовольных» западных стран, поскольку далеко не все разделили их позицию.

Автор статьи отмечает, что риторика президента США Джо Байдена, который позиционирует конфликт на Украине как борьбу демократий и автократий, а себя — как защитника свободного мира, оказалась чуждой огромной части мира, глобальному Югу. Западная точка зрения на противостояние в европейской стране вызывает безразличие и гнев в странах, чьи трагедии игнорируются, добавила обозреватель.

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Мартинес-Баскуньян указала, что ситуация на Украине стала унизительным опытом для Запада, поскольку у тех, кто не присоединился к его устремлениям, обнаружилась растущая международная значимость. В качестве примера колумнист привела Бразилию, которая предоставила мирный план по Украине, Турцию, отказавшуюся поддержать санкции, Китай, который сохранил торговые связи с Москвой. Их голоса начали иметь значение в ООН.

«Но мы в Европе ошибаемся, борясь с этими инициативами, стремясь непоколебимо следовать нашему героическому повествованию о свободном мире, сражающимся с осью зла. Что произойдет, если мы изменим нашу точку зрения и избавимся от своего высокомерия?» — задалась вопросом журналист.

Мартинес-Баскуньян заключила, что Европе следует задуматься о переоценке своего места в мире и начать работать над установлением многостороннего миропорядка для достижения стабильности и безопасности.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что существование цивилизации без России исключено, этот вопрос будет решаться не на украинском фронте, если он встанет всерьез. Он подчеркнул, что враги России ведут мир к тотальному фиаско и апокалипсису, однако Москва не допустит этого.

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Марина Совина
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