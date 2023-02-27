Медведев исключил существование цивилизации без России

Зампред СБ Медведев заявил, что вопрос существования РФ решится не на украинском фронте

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью «Известиям» заявил, что существование цивилизации без России исключено, этот вопрос будет решаться не на украинском фронте, если он встанет всерьез.

Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Политик подчеркнул, что здесь не должно быть никаких двусмысленностей, и мир без России «нам не нужен».

Ранее Медведев заявил, что растоптать Россию и «Русский мир» невозможно. Он призвал лечить сильными средствами эпидемию русофобии, которая бушует на Западе.

Развалить Россию так же легко, как СССР, не получится

Зампред Совбеза указал, что развалить Россию так же легко, как Советский Союз, не получится, и Запад глубоко заблуждается в этом вопросе.

Он обратил внимание на исторический принцип, когда рухнувшая империя «хоронит под обломками полмира» и добавил, что западные страны никак не могут этого понять.

У них сохраняются бредовые иллюзии, что, отправив на тот свет без единого выстрела Советский Союз, они смогут без существенных проблем для себя похоронить и нынешнюю Россию, бросая в топку жизни тысяч людей, вовлеченных в конфликт Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

В марте 2022 года Медведев заявлял, что США воспринимают себя вне контекста международного права. Он уточнил, что Соединенные Штаты после распада СССР «посчитали себя победителями и единственными бенефициарами». Поэтому они уверены, что могут судить всех, принимать решения и делать все что угодно, подчеркнул зампред Совбеза.

Навязчивое желание Запада растерзать Россию привело к спецоперации

Дмитрий Медведев пояснил, что навязчивое желание Запада растерзать Россию и его русофобия привели к необходимости провести специальную военную операцию (СВО) на Украине.

Он отметил, что непризнание итогов референдума в Крыму в 2014 году продемонстрировало намерение западных стран создать в лице Украины особую «Антироссию».

Именно эта безумная истерика, навязчивое желание растерзать нашу страну и привели в конечном счете к специальной военной операции Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Ранее Дмитрий Медведев оценил итоги года спецоперации на Украине и сравнил ее с событиями Великой Отечественной войны.

Враги России ведут мир к апокалипсису

Заместитель председателя Совбеза подчеркнул, что враги России ведут мир к тотальному фиаско и апокалипсису, снабжая Украину вооружениями и препятствуя мирному урегулированию, однако Москва не допустит этого.

Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Медведев указал, что Россия не одинока в этом стремлении, Запад и его сателлиты составляют лишь 15 процентов населения планеты. Тех же, кто разделяет устремления Москвы, гораздо больше. Сохранение мощи большой страны и авторитет партнеров, по словам политика, является залогом для сохранения будущего во всем мире.

Ранее зампред Совбеза заявил, что против Москвы ополчилась целая империя врагов, которые поставили себе цель стереть Россию с лица земли. По его словам, врагами России являются «украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран)».

Запад заботился лишь о своих интересах, а Россию толкал в пропасть

Медведев отметил, что Запад толкал Россию в пропасть, заботясь лишь о своих интересах и пытаясь устранить конкурента.

Все благостные разговоры о равном партнерстве, дивном новом мире без разделительных линий и прочей прекраснодушной белиберде велись только для отвода глаз Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Политик добавил, что подобные переговоры оказались бессмысленными формулами, которые маскировали истинные намерения противников.

Ранее зампред Совбеза выразил мнение, что Запад хочет одолеть Россию чужими руками и лишь продлевает агонию Украины. По его словам, такая цель для западных стран оправдывает для них любые расходы и поэтому для них не имеют значения страдания украинцев и европейцев от конфликта.

В отношениях России и Запада было две точки невозврата

Медведев заявил, что в отношениях России и Запада было две точки невозврата. Первая из них — когда западные страны поддержали агрессию Грузии против Южной Осетии в 2008 году, тогда им был дан «быстрый и твердый ответ».

Вторая — непризнание итогов референдума в Крыму в 2014 году, когда население полуострова выразило свою волю.

У западного мира это вызвало бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Ранее Медведев, подводя итоги 2022 года, рассказал, что западные страны своими действиями подали всему миру сигнал, что с ними не стоит иметь дел. В качестве примера он привел постоянное расширение антироссийских санкций и попытки дискредитировать Москву.