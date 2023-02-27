Глава европейской дипломатии отметил растущее напряжение в мире

Глава европейской дипломатии Боррель заявил о растущем напряжении в мире

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем еженедельном блоге рассказал, что на сегодняшний день в мире наблюдается рост напряжения и отметил, что у стран нет единства для того, чтобы справиться с этой проблемой.

«Если смотреть за пределы Украины, то видно, что глобальные кризисы накапливаются, но глобальная реакция либо блокируется, либо является неадекватной», — заявил он.

По мнению Борреля, государствам не хватает лидерства и единства. Он подчеркнул, что украинский кризис и усиление напряженности между США и Китаем «рвут ткань» международного порядка, который основан на определенных правилах. Кроме того он отметил наличие более широкой глобальной повестки дня, которой необходимо уделить больше внимания.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана сообщило о поддержке исламской республикой плана Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. В ведомстве подчеркнули, что настроены на дипломатическое решение споров между странами.