Иран поддержал мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине

МИД Ирана поддержал план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине

Министерство иностранных дел Ирана сообщило о поддержке исламской республикой плана Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

«Настало время активизировать настоящую дипломатию, чтобы положить конец конфликту и действиям, которые разжигают войну, в том числе безосновательным обвинениям в адрес других стран и односторонним санкциям», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что поддерживают мирный план Китая и настроены на дипломатическое решение споров между странами. Отмечается, что Тегеран готов принимать участие в мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной, а также других вопросов, которые помогут облегчить жизни людей.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель прокомментировал план Китая по урегулированию на Украине. Он отметил, что политический блок изучит документ, но уже сейчас считает, что в нем не хватает важных позиций.