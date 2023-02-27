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09:13, 27 февраля 2023Россия

Путин высказался о защите России от неонацистской угрозы

Президент России Путин заявил, что бойцы ССО защищают Россию от неонацистской угрозы

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Бойцы Сил специальных операций (ССО) защищают Россию от неонацистской угрозы. Об этом в поздравлении ко дню ССО высказался президент Владимир Путин. Текст его обращения опубликован на официальном сайте Кремля.

По словам главы государства, ССО эффективно решает наиболее сложные и ответственные задачи стратегической значимости в любых регионах мира.

«Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю», — обратился к бойцам Сил специальных операций президент.

Ранее в своем поздравлении ко дню ССО глава Крыма Аксенов рассказал о роли «вежливых людей» в событиях Крымской весны.

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Марк Леонов
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