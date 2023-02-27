Польша пообещала Украине еще одну партию танков Leopard 2

Euractiv: премьер Польши Моравецкий пообещал Украине еще одну партию танков Leopard 2

Польша отправит Украине еще одну партию танков Leopard. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его слова передает портал Euractiv.

Польский премьер во время своего визита в Киев уточнил, новая партия вслед за предыдущей будет отправлена «через несколько недель», и в нее войдут танки модификации Leopard 2A4. Сообщается, что Варшава вместе с немецкой техникой поставит Украине танки польского производства PT-91 и советские Т-72.

«Некоторые из этих готовых к отправке танков сейчас используются на учениях», — отметил член совета министров Польши Михаил Дворчик. По его словам, партия боевых машин будет отправлена по окончании обучения украинских танкистов.

Ранее Моравецкий заявил, что Польша готова обучить военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) пилотированию истребителей F-16 американского производства. Он подчеркнул, что Польша примет решение об организации подобных курсов только в «широкой коалиции» с другими странами.

До этого премьер Польши сообщил, что его страна уже передала Украине первую партию из четырех танков Leopard 2 немецкого производства. Всего же Варшава планирует поставить 14 танков.