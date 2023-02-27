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15:23, 27 февраля 2023Среда обитания

Москва заняла последнее место по строящимся «однушкам»

«Этажи»: доля однокомнатных квартир в новостройках оказалась самой маленькой в Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Москва вместе с Челябинской и Пензенской областями оказалась на последнем месте по доле однокомнатных квартир в общем объеме строящегося жилья — «однушки» на первичном рынке в этих регионах занимают 44 процента. К такому выводу пришли аналитики федеральной компании «Этажи» в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

В целом по России показатель варьируется от 36 до 74 процентов в зависимости от региона. Лидером по доле однокомнатных квартир в новостройках оказалась Лениградская область — там на такие объекты приходится 75 процентов. Второе место занимает Приморский край (68 процентов), а третье — Санкт-Петербург (66 процентов). Высокая доля таких квартир также в Краснодарском крае (63 процента), Республике Крым (61 процент), Ставропольском крае, Тульской и Архангельской областях (по 58 процентов), Воронежской, Ростовской и Рязанской областях (по 57 процентов).

«Низкая доля "однушек" в пределах Москвы может быть обоснована большим количеством жилья более высокого класса в пределах МКАД, а также апартаментов», — пояснил директор по продажам госкомпании «Этажи» Сергей Зайцев.

В целом же аналитики назвали однокомнатные квартиры и студии самым популярным форматом недвижимости в российских новостройках — в среднем их доля составляет 53 процента от общего объема строящегося жилья. Остальные 32 процента приходится на «двушки», 13 процентов — на «трешки», и только 2 процента квартир имеют более четырех комнат, подчеркнули эксперты.

Ранее стало известно, за сколько можно арендовать самую дешевую однокомнатную квартиру в Старой Москве. Наиболее бюджетный вариант нашли в 20 минутах пешком от станции метро «Перово». Жилье площадью 38 квадратных метров получится снять за 25 тысяч рублей в месяц.

Нина Ташевская
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