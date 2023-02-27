Киев обвинили в «затыкании дыр» в обороне Артемовска осужденными за мелкие кражи

РИА Новости: Киев «затыкает дыры» в обороне Артемовска осужденными за мелкие кражи

Киев обвинили в «затыкании дыр» в обороне Артемовска (украинское название — Бахмут) Донецкой народной республики (ДНР) осужденными за мелкие кражи. Как сообщает РИА Новости, этих людей отправляют на фронт без подготовки.

В распоряжении агентства оказались документы погибшего украинского военного Александра Красноруцкого 1976 года рождения, который обнаружили бойцы группы «Вагнер».

Отмечается, что мужчина, неоднократно судимый ранее, получил срок за кражу пяти литров масла и двух килограммов сахара, до этого он украл велосипед. Он был осужден 15 февраля 2023 года на пять лет и оказался в Артемовске вместо тюремного заключения.

В найденном военном билете Красноруцкого указано, что 17 февраля, спустя два дня после вынесения приговора, он получил стрелковое оружие, указывает РИА Новости. Предположительно, военнослужащий не успел пройти подготовку перед отправкой на линию фронта, он погиб 21 февраля.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что солдаты частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ведут бои уже почти в центре Артемовска. По его словам, российские военнослужащие контролируют все пути в город.

