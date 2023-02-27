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10:58, 27 февраля 2023Бывший СССР

Пригожин заявил об использовании ВСУ отравляющих веществ

Пригожин заявил, что ВСУ используют отравляющие вещества против российских военных

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют отравляющие вещества против российских военных, распространяя их с помощью боеприпасов и дронов. Об этом заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщает его пресс-служба.

Как утверждает Пригожин, украинские военные активно используют различные соединения фосфора и другие отравляющие вещества в порошкообразных и газообразных формах.

Он также передал слова пленного украинского солдата, который рассказал об «экспериментах, которые зарубежные кураторы ставят на украинских военнослужащих». По его словам, они заключаются в снижении болевого порога и создании «универсального солдата» медикаментозным способом.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили боеприпасы с неизвестным отравляющим веществом под Угледаром. Двое военнослужащих получили ожоги легких, у них также наблюдались признаки отравления: раздражение слизистых оболочек и рвота.

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Алевтина Запольская
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