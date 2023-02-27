Москвичка зарезала племянницу во время ссоры и попала под следствие

На юго-западе Москвы задержали 58-летнюю женщину, зарезавшую племянницу во время ссоры

На юго-западе Москвы задержали 58-летнюю женщину за убийство племянницы. Об этом в понедельник, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, в ночь на 27 февраля в квартире дома на улице Знаменские Садки фигурантка поссорилась с племянницей и ударила ее ножом в грудь, нанеся смертельное ранение.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Вскоре россиянке предъявят обвинения.

Ранее стало известно, что в Саратовской области полицейские задержали 32-летнего мужчину за изнасилование 53-летней собственной тетки.