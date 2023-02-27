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13:15, 27 февраля 2023Ценности

Россиянкам раскрыли главные причины появления плоских ягодиц

Российский массажист Владимир Яременко: плоские ягодицы появляются с возрастом

Фото: Unsplash

Косметолог и массажист Владимир Яременко раскрыл россиянкам главные причины появления плоских ягодиц. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

По словам эксперта, данная часть тела теряет свою форму из-за возраста, поскольку снижается выработка коллагеновых волокон, и мышечный корсет ослабевает. «Справиться с ситуацией можно при помощи как радикальных мер, например, прибегнув к возможностям пластической хирургии или косметологии, так и регулярно занимаясь спортом», — посоветовал врач.

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Кроме того, на возникновение данной проблемы влияют лишний вес и изменения гормонального фона. В первом случае избыток жировой клетчатки способствует еще большему обвисанию кожи. «Любые изменения, в том числе беременность, послеродовой период, менопауза, проблемы с эндокринологической системой — все это обязательно сказывается не только на состоянии и размерах груди, но и области живота и бедер», — пояснил Яременко.

Вдобавок среди причин специалист отметил неправильную осанку и ношение обуви на высоком каблуке. Верхняя часть бедер и ягодичная зона не получают нагрузки, если женщина постоянно ходит в подобных туфлях. Так, чтобы этого не происходило, собеседник издания рекомендует чередовать ношение каблуков с обувью на плоской подошве.

В заключение Яременко напомнил о малоподвижном образе жизни. По его мнению, отсутствие физической активности приводит к ослабеванию мышечного корсета и сильному провисанию кожи.

В январе персональный тренер Линн Лоус показала лучшие упражнения для округлых ягодиц. В одной из последних публикаций в соцсетях эксперт рассказала, что во время каждого занятия делает два вида приседаний, одно изолирующее движение, например, разгибание ног, а также два упражнения, в которых задействованы бедра.

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Мария Винар
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