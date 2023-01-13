Тренер показала лучшие упражнения для увеличения ягодиц

Тренер Линн Лоус советует для подтяжки ягодиц делать два вида приседаний и разгибание ног

Персональный тренер показала лучшие упражнения для округлых ягодиц. Соответствующую рекомендацию она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающей более трех миллионов подписчиков.

35-летняя блогерша Линн Лоус регулярно демонстрирует поклонникам тренировки, которые помогли ей увеличить и подтянуть ягодичные мышцы. В одном из последних постов эксперт рассказала, что во время каждого занятия делает два вида приседаний, одно изолирующее движение, например, разгибание ног, а также два упражнения, в которых задействованы бедра.

«В дополнение к тренировке вы можете также выполнить несколько упражнений на отведение ног, чтобы задействовать верхние ягодичные мышцы. Я выполняю такой конструктор каждую тренировку, и результат вы видите сами», — добавила специалистка, сопроводив совет своей фотографией из спортивного зала.

Подписчики поблагодарили тренера в комментариях под публикацией, набравшей более 40 тысяч лайков. «Действительно полезные советы», «Спасибо большое!», «Я попробовала — это работает», «Красотка», «Благодарю тебя», — высказывались пользователи сети.

В августе фитнес-тренер Яна Логвина раскрыла способы накачать упругие ягодицы без изнурительных тренировок в спортзале и дополнительного оборудования. Логвина посоветовала тренироваться умеренно, но регулярно — три-пять раз в неделю.