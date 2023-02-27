В российском регионе задержали 16 человек в ТЦ за нарушение порядка

В Казани полиция задержала 16 человек за нарушение общественного порядка

В казанском торговом центре «Тандем» полиция задержала 16 человек, в том числе подростков, за нарушение общественного порядка. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает ТАСС.

Задержание произошло после поступления в отдел полиции сообщения о нарушении общественного порядка в ТЦ. На месте правоохранителями были задержаны и доставлены в отдел молодые люди от 15 лет до 21 года. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалась, что в ряде российских городов произошли задержания молодых людей, относящих себя к субкультуре «Редан». Она известна в интернете роликами драк в метро и торговых центах. 24 февраля полиция пресекла массовую драку в районе торгового центра «Авиапарк». В результате было задержано 226 человек, в том числе 188 несовершеннолетних.