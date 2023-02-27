Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:31, 27 февраля 2023Силовые структуры

В российском регионе задержали 16 человек в ТЦ за нарушение порядка

В Казани полиция задержала 16 человек за нарушение общественного порядка

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В казанском торговом центре «Тандем» полиция задержала 16 человек, в том числе подростков, за нарушение общественного порядка. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает ТАСС.

Задержание произошло после поступления в отдел полиции сообщения о нарушении общественного порядка в ТЦ. На месте правоохранителями были задержаны и доставлены в отдел молодые люди от 15 лет до 21 года. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалась, что в ряде российских городов произошли задержания молодых людей, относящих себя к субкультуре «Редан». Она известна в интернете роликами драк в метро и торговых центах. 24 февраля полиция пресекла массовую драку в районе торгового центра «Авиапарк». В результате было задержано 226 человек, в том числе 188 несовершеннолетних.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Российские войска поразили украинский оперативный центр спецопераций
ВСУ за сутки потеряли десятки солдат на херсонском направлении
Жителям столичного региона назвали причину массового нашествия лис
Пригожин рассказал о вложении трех миллионов долларов в карьеру Носкова
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на купянском направлении
Российские войска уничтожили 250 солдат ВСУ на одном направлении боевых действий
В Москве за выходные задержали более 300 подростков за беспорядки
Россиянин на Масленице избил уставшего везти упряжку оленя и попал на видео
Постпред России назвал вынужденной приостановку Москвой участия в ДСНВ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.