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17:05, 27 февраля 2023Россия

В квартире с людьми на юге Москвы начался пожар

РЕН ТВ: в квартире на улице Донбасская в Москве произошел пожар

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В девятиэтажке на юге Москвы начался пожар. Об этом в понедельник, 27 февраля, со ссылкой на собственный источник сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в квартире на улице Донбасская, где находятся люди. Уточняется, что вылетели два окна. Местные жители говорят, что слышали хлопок, похожий на взрыв газа.

АГН «Москва» пишет, что во время пожара прогремел взрыв, произошла деформация перекрытий здания.

Дополнение: В МЧС сообщили, что из горящей квартиры спасли двух человек, один из них ребенок. В настоящее время огонь ликвидирован.

Евгения Куликова
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