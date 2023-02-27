Посол России обвинил США в использовании Украины как испытательного полигона

Российский посол Моргулов: США используют Украину как полигон для испытания техники

Российский посол в КНР Игорь Моргулов в интервью изданию Global Times обвинил Вашингтон в использовании украинского конфликта для решения собственных задач.

Дипломат подчеркнул, что США ведут с Россией войну «до последнего украинца», пытаясь решить несколько проблем, например, чтобы переключить внимание американцев от внутренних проблем в стране.

Кроме того, под видом помощи Киеву Белый дом утилизирует устаревшее оружие, а также использует территорию Украины как полигон для испытаний новой боевой техники, считает Моргулов.

Ранее Моргулов предупредил США и страны Европы о последствиях поставки танков на Украину для удара по российской территории. Он заявил, что в такой ситуации Россия будет вынуждена принять жесткие ответные действия.

