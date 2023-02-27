Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:27, 27 февраля 2023Мир

Посол России обвинил США в использовании Украины как испытательного полигона

Российский посол Моргулов: США используют Украину как полигон для испытания техники

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Российский посол в КНР Игорь Моргулов в интервью изданию Global Times обвинил Вашингтон в использовании украинского конфликта для решения собственных задач.

Дипломат подчеркнул, что США ведут с Россией войну «до последнего украинца», пытаясь решить несколько проблем, например, чтобы переключить внимание американцев от внутренних проблем в стране.

Кроме того, под видом помощи Киеву Белый дом утилизирует устаревшее оружие, а также использует территорию Украины как полигон для испытаний новой боевой техники, считает Моргулов.

Ранее Моргулов предупредил США и страны Европы о последствиях поставки танков на Украину для удара по российской территории. Он заявил, что в такой ситуации Россия будет вынуждена принять жесткие ответные действия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Казахстан закрыл торговое представительство в России
Дуа Липа появилась на публике в прозрачном платье
ФСБ возбудила дело о создании террористической ячейки «Сеть» в Москве
ВСУ обстреляли российское село в приграничном регионе
Новое землетрясение произошло в Турции
В ДНР заявили о тысячах украинских военнопленных
Стали известны подробности о взрыве газа в пятиэтажке в российском городе
Посол России обвинил США в использовании Украины как испытательного полигона
Ведущая Первого канала рассказала о серьезной опасности на съемках шоу
В ЕС признали проблемы в достижении мира на Украине из-за военной помощи Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.