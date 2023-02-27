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01:07, 27 февраля 2023Россия

Медведев назвал главный плюс руководства СССР

Медведев заявил, что руководство СССР защитило ядерный потенциал страны
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik / Reuters

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, какие решения можно «занести в плюс» руководству СССР. Об этом он написал в статье для «Известий».

Медведев назвал главный плюс руководства СССР и заявил, что государство защитило ядерный потенциал. После распада страны жители столкнулись с нищетой и расцветом сепаратизма. Однако власти страны «не позволили растащить по вновь образованному на месте великой страны лоскутному одеялу ее мощнейший ядерный потенциал».

«Ценой неимоверных усилий Россия постепенно преодолела самые трудные времена. Заставила считаться с собой на международном уровне, полностью выплатила внешний долг, занялась восстановлением экономики и социальной сферы», — заключил зампред Совбвеза.

В том же материале Медведев рассказал о начале трагедии на Украине. По его мнению, она стала происходить вместе с распадом СССР.

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Марина Совина
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