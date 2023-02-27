Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:29, 27 февраля 2023Россия

Медведев рассказал о начале трагедии на Украине

Медведев заявил, что трагедия на Украине началась вместе с распадом СССР
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, когда начался конфликт на Украине. Своим мнением он поделился в статье для «Известий».

Медведев заявил, что 100-летие образования Советского Союза прошло «на фоне тектонических процессов, которые зародились еще три десятилетия назад и в 2022 году спровоцировали мощные, разрушительные потрясения». По его мнению, основы миропорядка постсоветского периода, считавшиеся привычными, уже рухнули. Он указал, что также в этой ситуации не сработали «подушки безопасности», поэтому сейчас рушится система поддержания мира на планете.

Материалы по теме:
Американцы 40 лет пытались сокрушить СССР. Почему развал Союза стал для них ударом?
Американцы 40 лет пытались сокрушить СССР.Почему развал Союза стал для них ударом?
5 октября 2021
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря 2021

Политик заключил, что трагедия на Украине началась вместе с распадом СССР.

В том же материале Медведев назвал причину спецоперации на Украине. По его мнению, к ней привело навязчивое желание Запада растерзать Россию. Медведев добавил, что действия Запада «подпитываются пещерной русофобией и желанием создать новоявленного Франкенштейна в лице Украины — особую "Антироссию"».

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о невозможности развалить Россию
Зеленский ввел санкции против Елены Исинбаевой
Замглавы Совбеза России заявил о заботе Запада лишь о своих интересах
На Солнце зафиксировали «биение сердца»
Районы «с темным прошлым» названы одними из самых выгодных в Москве
Медведев рассказал о начале трагедии на Украине
Медведев назвал две точки невозврата в обострении отношений России и Запада
Медведев назвал существование России вопросом для всей цивилизации
В Совбезе назвали причину спецоперации на Украине
Овечкин вышел на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.