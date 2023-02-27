Медведев рассказал о начале трагедии на Украине

Медведев заявил, что трагедия на Украине началась вместе с распадом СССР

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, когда начался конфликт на Украине. Своим мнением он поделился в статье для «Известий».

Медведев заявил, что 100-летие образования Советского Союза прошло «на фоне тектонических процессов, которые зародились еще три десятилетия назад и в 2022 году спровоцировали мощные, разрушительные потрясения». По его мнению, основы миропорядка постсоветского периода, считавшиеся привычными, уже рухнули. Он указал, что также в этой ситуации не сработали «подушки безопасности», поэтому сейчас рушится система поддержания мира на планете.

Политик заключил, что трагедия на Украине началась вместе с распадом СССР.

В том же материале Медведев назвал причину спецоперации на Украине. По его мнению, к ней привело навязчивое желание Запада растерзать Россию. Медведев добавил, что действия Запада «подпитываются пещерной русофобией и желанием создать новоявленного Франкенштейна в лице Украины — особую "Антироссию"».