Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило об уничтожении около 140 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска за сутки уничтожили около 140 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 27 февраля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удары наносились артиллерией и тяжелыми огнеметными системами подразделений группировки войск «Центр». Украинские войска базировались в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское Донецкой народной республики (ДНР), а также около Червонопоповки и Червоной Дибровы в Луганской народной республике (ЛНР).

«Потери противника за сутки составили около 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20», — пояснили в оборонном ведомстве.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ за сутки потеряли до 130 бойцов на краснолиманском направлении. Кроме того, украинская сторона лишилась трех боевых бронированных машин, двух автомобилей и самоходной установки «Акация».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.