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14:35, 27 февраля 2023Россия

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило об уничтожении около 140 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Российские войска за сутки уничтожили около 140 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 27 февраля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удары наносились артиллерией и тяжелыми огнеметными системами подразделений группировки войск «Центр». Украинские войска базировались в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское Донецкой народной республики (ДНР), а также около Червонопоповки и Червоной Дибровы в Луганской народной республике (ЛНР).

«Потери противника за сутки составили около 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20», — пояснили в оборонном ведомстве.

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Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ за сутки потеряли до 130 бойцов на краснолиманском направлении. Кроме того, украинская сторона лишилась трех боевых бронированных машин, двух автомобилей и самоходной установки «Акация».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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