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14:45, 27 февраля 2023Россия

ВСУ за сутки потеряли десятки солдат на херсонском направлении

Минобороны России: ВСУ потеряли до 60 солдат на херсонском направлении за минувшие сутки

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми до 60 человек на херсонском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российские войска уничтожили две украинские гаубицы Д-30, а также четыре единицы транспорта противника. Помимо этого, в Николаевской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, добавил представитель военного ведомства.

На купянском направлении суточные потери ВСУ в живой силе составили до 70 человек. Огневое поражение украинским подразделениям нанесла «Западная» группировка российских войск.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями спецоперации президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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