На российском телевидении начнется первое реалити-шоу о родах

Телеканал «Ю» и «Национальные проекты России» представят новое реалити-шоу «Будни роддома»

Телеканал «Ю» и «Национальные проекты России» представят новое реалити-шоу «Будни роддома». Проект показывает личные истории не только будущих мам от их первого шага на порог роддома до первого детского крика, но и врачей больницы. Зритель сможет разделить мысли и переживания участников событий и стать свидетелями необычных историй из практики врачей и акушерок.

Проект «Будни роддома» создан в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты» в рамках информационной поддержки национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

«Проект "Будни роддома" в первую очередь показывает, что вокруг женщины в период ожидания ребенка и после его рождения, созданы все необходимые условия. Так, для того, чтобы маленькие пациенты и родители чувствовали себя комфортно на приеме у врача, в медицинских организациях создается уютная и благоприятная атмосфера, внедряются "бережливые" технологии. Также в реалити-шоу рассказывается о мерах государственной поддержки семей с детьми — это и материнский капитал, и различные выплаты, и семейная ипотека. Необходимо информировать население о тех мерах, которые принимает государство для увеличения рождаемости», — подчеркнула заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Съемки проходили в реальном московском роддоме, в это время медицинский персонал выполнял свою обычную работу. В проекте приняли участие 24 героини, на протяжении реалити-шоу на свет появились 25 детей.

«Это первое на российском телевидении реалити-шоу на такую личную и сокровенную для каждой семьи тему. Полноценными участниками проекта стали не только будущие мамы и папы малышей, но и действующий персонал больницы. Зрители смогут узнать, как устроена ежедневная работа врачей и акушеров. Мы также постарались собрать для вас всю полезную информацию о возможностях, которые предоставляют национальные проекты: о материнском капитале, семейной ипотеке, переобучении мам в декрете, родовом сертификате, обучении врачей», — рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Реалити-шоу «Будни роддома» стартует 27 февраля и будет выходить каждый понедельник в 19.00 по московскому времени.