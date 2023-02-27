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13:14, 27 февраля 2023Интернет и СМИ

Роскомнадзор ответил на сообщение об утечке у Агентства стратегических инициатив

Роскомнадзор проверит сообщение об утечке данных у Агентства стратегических инициатив

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Роскомнадзор ответил на сообщение о том, что в открытый доступ якобы попали данные пользователей сайта Агентства стратегических инициатив (АСИ). Регулятор заявил ТАСС, что проверит эту информацию.

«Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей сайта Агентства стратегических инициатив», — сказали агентству в пресс-службе регулятора. Там также указали, что на данный момент владелец сайта не уведомил Роскомнадзор об инциденте.

О предполагаемой утечке данных у Агентства стратегических инициатив в субботу, 25 февраля, сообщил Telegram-канал «Утечки информации». Утверждалось, что в сети были опубликованы ФИО, адреса электронной почты, логины, телефоны, места работы и адреса пользователей сайта АСИ.

Ранее «Лаборатория Касперского» заявила, что лидерами по объему утечек данных в России в 2022 году стали сервисы доставки и ретейлеры. Эксперт компании по кибербезопасности Игорь Фиц при этом предупредил, что в 2023 году ожидается рост таких инцидентов.

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Маргарита Щигарева
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