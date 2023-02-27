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15:48, 27 февраля 2023Мир

В Сальвадоре торжественно открыли «мегатюрьму»

Президент Сальвадора торжественно представил новую «мегатюрьму» на 40 тысяч человек

Фото: Secretaria de Prensa de la Presidencia / Handout / Reuters

В Сальвадоре открылся «Центр борьбы с терроризмом» — тюрьма для гангстеров, рассчитанная на 40 тысяч мест. Об этом пишет The Washington Post.

Тюрьма построена в изолированном месте муниципалитета Теколука, который находится в 74 километрах от столицы страны — Сан-Сальвадора. Она оснащена новейшими технологиями для предотвращения побегов. Ее называют «ключевым элементом» в борьбе с преступностью в стране.

Президент Сальвадора Найиб Букеле уже торжественно представил тюрьму в своем Twitter, опубликовав фото заключенных. «Они больше не такие страшные, правда?» — написал он.

Как отмечает WP, учреждение уже получило неофициальное название «мегатюрьма» из-за огромного числа заключенных. Впрочем, предполагают, что плотность заключенных в тюрьме почти в три раза выше, чем на острове Райкерс (остров-тюрьма в проливе Ист-Ривер, относящийся к городу Нью-Йорк). «Центр борьбы с терроризмом» — крупнейшая тюрьма в Латинской Америке.

Издание также напоминает, что с марта в Сальвадоре действует режим чрезвычайного положения. Его ввели после вспышки насилия и убийств, совершенных бандитскими группировками, силовики задержали десятки тысяч подозреваемых. За последний год были арестованы как минимум 60 тысяч гангстеров, среди них — и несовершеннолетние. Правозащитники из Amnesty International критикуют власти страны за такие меры.

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Виктория Кондратьева
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