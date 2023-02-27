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20:25, 27 февраля 2023Из жизни

Актер побил мировой рекорд по количеству селфи за три минуты

Индийский актер Акшай Кумар стал рекордсменом по количеству селфи с поклонниками

Фото: Prodip Guha / Getty Images

Индийский актер стал рекордсменом после того, как сделал самое большое количество селфи с фанатами. Как сообщает UPI, за три минуты Акшай Кумар сумел сделать 184 снимка с поклонниками.

Звезда Болливуда побил мировой рекорд из Книги рекордов Гиннесса в павильоне Мехбуб Студиос в Мумбаи, Индия. Кумар и его фанаты заранее подготовились к фотосессии.

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Более 240 поклонников актера встали в две линии, а Кумар занял позицию между ними. Таким образом он обеспечил себе удобный угол поворота, чтобы быстро фотографироваться с каждым новым человеком.

Актер сделал 209 снимков за три минуты, но некоторые из них судьи не засчитали из-за плохого качества. Он успешно побил рекорд Уилла Смита, который смог сделать лишь 168 снимков за три минуты.

Ранее сообщалось о слоне из ЮАР, который нашел упавший на землю iPhone туриста и записал видео. Телефон посетителя парка упал камерой вверх, зверь заметил необычный предмет и начал его пинать.

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Антонина Черташ
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