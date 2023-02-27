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12:09, 27 февраля 2023Моя страна

В Челябинске пройдет выставка картин Марка Шагала

В Челябинском музее изобразительных искусств пройдет выставка картин Марка Шагала

Фото: пресс-служба музея изобразительных искусств / Агентство новостей «Доступ»

В Челябинском музее изобразительных искусств 3 марта откроется выставка «Три эпохи Марка Шагала». Об этом сообщает агентство новостей «Доступ».

На выставке будут представлены картины художника Марка Шагала, в которых затронуты сюжеты, описывающие разные эпохи и явления — от сотворения мир до войн XX века. Зрители также «посетят» три страны — Россию, Израиль и Францию.

Организаторы выставки уточнили, что в экспозицию войдут иллюстрации к «Мертвым душам» и Библии.

«Также на выставке будут показаны произведения на ключевые темы в творчестве Шагала, его источники вдохновения: малая родина — Витебск, муза Белла и другие», — добавили они.

Работы художника предоставит петербургская галерея современного искусства PS Gallery.

Ранее сообщалось, что в Свердловской киностудии в Екатеринбурге с 21 февраля по 9 апреля пройдет мультимедийная выставка «Рерих. Путь к свету». Основной частью проекта станет показ биографического фильма о художнике Николае Рерихе, созданного на основе его оцифрованных картин. Фильм будет проецироваться одновременно на 12 широкоформатных экранах, расположенных по кругу. Он повествует о детских и студенческих годах художника, путешествиях и экспедициях, становлении в живописи и пути к признанию, встрече с женой Еленой, а также об уникальной технике письма и работы с цветом.

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Сергей Истомин
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