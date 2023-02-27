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18:12, 27 февраля 2023Россия

Пять человек попали в больницу после посещения российского кафе

Пять человек съели шаурму в тульском кафе и попали в больницу

Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ

В Туле пять человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией после того, как поели шаурму в кафе. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тульской области.

Инцидент произошел в заведении «Донер Кинг». По данным ведомства, в состав шаурмы, которую ели все пострадавшие, входили мясо птицы, овощи и соус на основе сырого яйца. Среди госпитализированных два подростка.

«Во всех пробах пищевой продукции (шаурма, овощные компоненты, мясо на гриле для шаурмы) выявлен золотистый стафилококк (St. aureus), что не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям», — рассказали в Роспотребнадзоре, отметив, что в кафе были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства.

В ведомстве объяснили, что наличие золотистого стафилококка в продуктах говорит о нарушении технологического процесса, отсутствии дезинфекционного режима и о том, что персонал кафе не соблюдает правила гигиены.

Материалы санитарно-эпидемиологической проверки направлены в суд.

Ранее сообщалось, что у 15 посетителей закусочной в Екатеринбурге выявили острую кишечную инфекцию. 11 пострадавших госпитализировали.

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Варвара Родикова
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