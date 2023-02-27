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04:01, 27 февраля 2023Ценности

Российский хирург назвал самые нелепые просьбы пациентов

Хирург Гогиберидзе назвал эльфийские уши, хвост и рожки нелепыми просьбами пациентов

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Российский пластический хирург Отари Гогиберидзе назвал самые нелепые просьбы пациентов. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в воскресенье, 26 февраля.

По его словам, чаще всего люди обращаются к докторам за ярко выраженными скулами и аккуратными маленькими носами. Причиной этого является зависимость от фильтров, которые используются при редактировании фото в соцсетях, поясняет эксперт.

Помимо этого, врач назвал популярными нестандартными запросами от поклонников фэнтези и аниме эльфийские уши, рожки на голове, хвостик или удлиненные конечности. «Также регулярно просят изменить разрез глаз, чтобы они были кошачьи или лисьи», — добавил эксперт.

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Кроме того, доктор признался, что многие пациенты желают соответствовать внешности кукол Барби и Кена. «Чтобы быть похожими на них, клиенты готовы удалять ребра, накачивать грудь и ягодицы, вставлять имплантаты», — заключил Гогиберидзе.

В январе пластический хирург Виктория Блинова перечислила пять операций, которые пользуются наибольшей популярностью у россиян. По словам врача, в число самых востребованных вмешательств входит ринопластика, которую пациенты делают не только в эстетических целях, но и для облегчения дыхания посредством выпрямления перегородки носа. Кроме того, в рейтинг попала отопластика, направленная на устранение лопоухости и изменение формы ушей.

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Екатерина Ештокина
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