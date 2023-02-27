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12:26, 27 февраля 2023Интернет и СМИ

Ведущая Первого канала рассказала о серьезной опасности на съемках шоу

Телеведущая Сябитова заявила, что чуть не получила травму на съемках шоу «Без страховки»
Роза Сябитова

Роза Сябитова. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале рассказала о серьезной опасности на съемках проекта «Без страховки», в котором она принимала участие. В своем Telegram-канале она заявила, что чуть не получила травму во время выполнения сложного элемента.

«Из-за своей небрежности я чуть не получила травму. Я знаю, что у меня есть черта делать все быстро. Но в этом проекте все номера требовали особой внимательности, о чем постоянно напоминали наставники проекта, так как от этого зависело здоровье и жизнь участников», — раскрыла телеведущая закулисье «Без страховки».

Сябитова рассказала, что выполняла элементы воздушной гимнастики в номере «Крестная фея» и забыла о базовых правилах безопасности. «Я завязала узел на ленте не туго, а когда выполняла движение в воздухе, чуть не потеряла равновесие. Хорошо, что все обошлось. На всю жизнь мне наука — не торопись», — отметила участница шоу.

Телеведущая также добавила, что участники подобных проектов нередко рискуют жизнью. «Но желание сделать зрелищное шоу намного сильнее, чем чувство собственной безопасности. И это часть профессии, которую мы любим», — заключила она.

В 2019 году Сябитова получила травму во время съемок шоу «Форт Боярд», участвуя в испытании под названием «Ветряная мельница». Ведущей потребовалась медицинская помощь.

«Без страховки» — экстремальное шоу на Первом канале, в котором российские звезды выступают в роли гимнастов. Проект стартовал 31 января 2016 года, однако новые выпуски перестали выходить на канале в мае того же года.

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Олег Давыдов
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