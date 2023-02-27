В российском городе авто протаранило группу людей и попало на видео

В Омске машину отбросило на стоявшую на тротуаре группу людей

В Омске автомобиль Mazda после аварии с BMW протаранил группу людей на тротуаре и попал на видео. Его публикует региональное управление МВД на своем сайте.

На кадрах из российского города видно, как на перекрестке автомобиль сталкивается с встречной машиной, силой удара одно из авто отбрасывает на тротуар, где стоят три человека.

По данным полиции, Mazda столкнулась с BMW, так как ехала по встречной полосе. Пострадала 23-летняя россиянка, а также двое молодых людей в возрасте 20 лет и 21 года. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в пешеходов на зебре и скрылся с места ДТП. На опубликованных кадрах аварии видно, что не успевший проехать перекресток автомобилист сначала притормаживает перед группой пешеходов, но после начинает движение и таранит людей.