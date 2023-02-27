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19:02, 27 февраля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о сосредоточении своих войск на границе с Приднестровьем

Пресс-секретарь ВСУ Гуменюк заявила о сосредоточении украинских войск у границы с ПМР

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинская армия сосредоточила силы вдоль всей границы с Приднестровьем. Об этом пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила в эфире телеканала «Рада».

По ее словам, подобное сосредоточение украинских войск на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР) является адекватным гипотетически возможной угрозе со стороны России.

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Алевтина Запольская
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