На Украине заявили о сосредоточении своих войск на границе с Приднестровьем
Пресс-секретарь ВСУ Гуменюк заявила о сосредоточении украинских войск у границы с ПМР
Украинская армия сосредоточила силы вдоль всей границы с Приднестровьем. Об этом пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила в эфире телеканала «Рада».
По ее словам, подобное сосредоточение украинских войск на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР) является адекватным гипотетически возможной угрозе со стороны России.