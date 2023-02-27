South China Morning Post: Украиной управляют Вашингтон и Брюссель

Аналитик Алекс Ло назвал настоящих «хозяев» Украины. В материале для китайского издания South China Morning Post он выразил мнение, что Киевом управляют Вашингтон и Брюссель.

«Теперь мы знаем, кто заказывает музыку на Украине», — написал Ло. Автор считает, что на решение Украины отказаться от китайских мирных инициатив непосредственно повлияли США и Евросоюз.

«Киев уже ничего не определяет: ни цели этого вооруженного конфликта, ни его характер, ни его предназначение. Все это диктуют ему Вашингтон и Брюссель», — высказался журналист. То, что зарождалось как наступление одной стороны, превратилось в опосредованный конфликт с другой стороны, отметил обозреватель.

Автор считает, что западным странам все равно на Украину, так как они рассматривают ее как пушечное мясо и используют исключительно в качестве инструмента в конфликте с Россией. По этой причине американские и европейские власти продолжают вооружать Киев еще большим количеством оружия вместо того, чтобы способствовать началу мирных переговоров.

По мнению Ло, Украина лишилась права принимать решения в столкновении с Россией. «Пока украинские власти готовы с энтузиазмом продолжать боевые действия, к ним будут относиться как к героям. Однако они лишились той самостоятельности, какой обладали в начале кризиса», — заключил автор.

24 февраля власти Китая представили план по достижению мира на Украине, состоящий из 12 пунктов. В них Пекин призывает прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между Киевом и Москвой. КНР также призвала стороны конфликта отказаться от менталитета холодной войны.