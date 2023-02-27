Нарышкин выразил уважение директору ЦРУ

Глава СВР Нарышкин заявил, что уважает директора ЦРУ Бернса как дипломата и коллегу

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что уважает директора ЦРУ Уильяма Бернса как дипломата и коллегу. Слова директора СВР передает РИА Новости.

Так Нарышкин прокомментировал сообщения, появившиеся в американских СМИ, о том, что он якобы высокомерно разговаривал с Бернсом во время их последней встречи, которая прошла в ноябре 2022 года в Анкаре.

«И я сохраняю большое уважение к своему коллеге Уильяму Бернсу — и как к очень опытному, искусному дипломату, и как к своему коллеге, имеющему, может быть, пока еще не очень большой опыт работы на посту директора Центрального разведывательного управления», — сказал Нарышкин.

Он отметил, что встреча в Анкаре была содержательной и проходила в комфортной обстановке. Глава СВР добавил, что до сих пор сохраняет позитивную оценку результатов встречи со своим коллегой.

Накануне Бернс в интервью телеканалу CBS News заявил, что встреча с Нарышкиным в Анкаре получилась удручающей. По его словам, российский чиновник вел себя вызывающе и даже дерзко.