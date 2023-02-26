Глава ЦРУ рассказал о дерзости Нарышкина при обсуждении Украины

Глава ЦРУ Бернс назвал дерзким поведение директора СВР Нарышкина в ноябре 2022 года

Встреча с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным в ноябре 2022 года в Анкаре получилась удручающей. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.

По его словам, российский чиновник вел себя вызывающе и даже дерзко, транслировал чувство высокомерия, которое, как предположил Бернс, в чем-то отражало позицию президента России Владимира Путина.

Речь идет, отметил глава ЦРУ, о вере российского руководства в возможность «размолоть украинцев, измотать европейских союзников США, чтобы у них наступила политическая усталость».

Встреча Бернса и Нарышкина состоялась 14 ноября. Сам Нарышкин указывал, что на ней обсуждались темы ядерной безопасности и украинская тематика. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры прошли по просьбе президента США Джо Байдена.

Также в своем интервью Бернс сообщил, что в январе 2022 года прилетал в Киев для передачи украинской власти данных по поводу подготовки России к началу боевых действий. Он также подчеркнул, что ЦРУ оказывает помощь украинской стороне на протяжении всего конфликта.