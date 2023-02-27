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15:33, 27 февраля 2023Мир

Попавших под антироссийские санкции обязали сообщить о своих активах в Европе

Совет ЕС обязал всех попавших под санкции против РФ сообщить ЕК о своих активах в Европе

Фото: Yves Herman / Reuters

Совет Евросоюза (ЕС) обязал все физические и юридические лица, попавшие в антироссийский санкционный список, уведомить Еврокомиссию (ЕК) о своих активах в Европе. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте официального журнала ЕС.

Если попавшие в черный список не сообщат Еврокомиссии о своих активах в течение шести недель, это будет рассматриваться как обход антироссийских санкций Евросоюза, говорится в заявлении.

25 февраля Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России. В рамках нового пакета санкций ЕС ограничения затронут 1473 физлица и 205 организации из России. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, физическим лицам запрещено въезжать на территорию ЕС или следовать через него транзитом.

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Глеб Бажуткин
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