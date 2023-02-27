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21:40, 27 февраля 2023Путешествия

Власти Австралии аннулировали визу переехавшей из Ирландии русской девушки

Irish Times: Австралия аннулировала визу русской девушки из Ирландии в целях безопасности

Фото: Daniel Meissner / Globallookpress.com

Власти Австралии аннулировали визу переехавшей из Ирландии русской девушке Марине Сологуб из соображений национальной безопасности. Об этом сообщает издание Irish Times.

Уточняется, что девушка в детстве эмигрировала в Ирландию. В Австралию она переехала в 2020 году по «визе для талантов», где работала консультантом в администрации города Марион. Деятельность Сологуб была связана с космической программой страны.

Как отметила газета, визу девушки аннулировали по рекомендации Австралийской службы безопасности и разведки с пояснением, что она может представлять угрозу национальной безопасности страны. «Мы не утверждаем, что Сологуб занимается шпионажем или что ее оценка Службой безопасности и разведки как лица, представляющего угрозу национальной безопасности, точна», — пишет Irish Times.

Согласно изданию, подобные случаи участились в последние месяцы. Сообщается, что власти Австралии вынуждают россиян, а также людей с «прямыми или непрямыми» связями с Россией покинуть страну, отзывая их визы.

В январе отдыхавшую в Норвегии российскую туристку лишили визы и выдворили из страны. Такое решение иммиграционная служба аргументировала тем, что девушка нарушила правило первого въезда по визе.

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Варвара Кузьмина
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