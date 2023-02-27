Власти Австралии аннулировали визу переехавшей из Ирландии русской девушки
Власти Австралии аннулировали визу переехавшей из Ирландии русской девушке Марине Сологуб из соображений национальной безопасности. Об этом сообщает издание Irish Times.
Уточняется, что девушка в детстве эмигрировала в Ирландию. В Австралию она переехала в 2020 году по «визе для талантов», где работала консультантом в администрации города Марион. Деятельность Сологуб была связана с космической программой страны.
Как отметила газета, визу девушки аннулировали по рекомендации Австралийской службы безопасности и разведки с пояснением, что она может представлять угрозу национальной безопасности страны. «Мы не утверждаем, что Сологуб занимается шпионажем или что ее оценка Службой безопасности и разведки как лица, представляющего угрозу национальной безопасности, точна», — пишет Irish Times.
Согласно изданию, подобные случаи участились в последние месяцы. Сообщается, что власти Австралии вынуждают россиян, а также людей с «прямыми или непрямыми» связями с Россией покинуть страну, отзывая их визы.
В январе отдыхавшую в Норвегии российскую туристку лишили визы и выдворили из страны. Такое решение иммиграционная служба аргументировала тем, что девушка нарушила правило первого въезда по визе.