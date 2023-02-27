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15:18, 27 февраля 2023Ценности

Российский врач объяснила невозможность улучшить состояние волос

Российский трихолог Наталья Щеплева рассказала, что состояние волос зависит от генетики

Фото: unsplash

Российский врач-дерматовенеролог, подолог, трихолог медицинского холдинга «СМ-Клиника» Наталья Щеплева объяснила невозможность улучшить состояние волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «Доктор Питер».

По словам специалиста, если волосы не имеют природной густоты, то они останутся такими на всю жизнь. То же самое можно сказать о длине прядей. «Как правило, длина волос, структура волоса и цвет заложены генетически. То есть искусственно сделать "другие" волосы не получится», — пояснила Щеплева.

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Однако помимо генетики существуют другие факторы, влияющие на здоровье и красоту волос. К ним относятся неправильный уход, в том числе постоянная сушка феном, укладки, погодные условия, хронические заболевания, питание, операции, а также стресс, перенесенные тяжелые заболевания, беременность.

В связи с этим собеседница издания посоветовала не пренебрегать термозащитой и во время сушки феном определить для себя комфортный температурный режим. «Сделать это можно так: направьте струю воздуха на внешнюю сторону кисти руки: если кожу не обжигает, температура подходящая. В процессе сушки перемещайте фен между разными участками головы: это позволит избежать перегрева кожи. Помните: лучше ускорить воздух, чем сделать его горячее», — рассказала Щеплева и порекомендовала во время мытья головы не использовать слишком горячую воду и не экономить на шампуне.

Ранее парикмахер-стилист и эксперт в окрашивании волос Фаина Кирьянова раскрыла россиянкам способы, с помощью которых можно придать объем тонким волосам. В первую очередь специалист посоветовала обладательницам данного типа прядей присмотреться к коротким стрижкам — например, бобу или пикси.

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Мария Винар
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