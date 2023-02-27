В США рассказали о росте сомнений Китая в способности вторжения на Тайвань

ЦРУ США: конфликт на Украине усилил сомнения КНР в способности вторжения на Тайвань

Из-за конфликта на Украине сомнения КНР относительно способности вторжения на Тайвань возросли. Об этом The Wall Street Journnal заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

«Я думаю, что наше суждение, по крайней мере, заключается в том, что [председатель КНР] Си [Цзиньпин] и его военное руководство сегодня сомневаются в том, смогут ли они осуществить это вторжение. Когда они смотрели на опыт [президента России Владимира] Путина в Украине, это, вероятно, усилило некоторые из этих сомнений», — указал директор.

По словам Бернса, Вашингтон продолжает внимательно и серьезно относиться к «угрозе китайского вторжения на Тайвань», добавив, что риски конфликта, вероятно, будут расти в течение десятилетия и далее. «Президент Си поручил НОАК, китайскому военному руководству, быть готовым к 2027 году вторгнуться на Тайвань, но это не значит, что он решил вторгнуться в 2027 году или в любом другом», — сказал глава ЦРУ.

Директор управления также отметил, что американская и европейская помощь Украине после начала конфликта также может быть фактором в расчетах Китая.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном допустил конфликт в Азии по образцу украинского. «То, что происходит сегодня в Европе, может завтра случиться в Азии», — подчеркнул генсек альянса. Он добавил, что в Китае наблюдают за кризисом на Украине и извлекают уроки на будущее.