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11:54, 27 февраля 2023Ценности

Богачи из США потратили сотни тысяч долларов на Birkin и остались с подделками

Бизнесмен Джордж Микам продавал богачам из США поддельные сумки Birkin под видом оригинала

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Агент по недвижимости Джордж Микам из США продавал богатым приятелям поддельные сумки Hermes Birkin на сотни тысяч долларов под видом оригинальных. Об этом сообщает Page Six.

Нью-йоркские богачи массово пожаловались на бизнесмена, обещавшего предоставить им редкие изделия упомянутого люксового бренда, которые невозможно купить в бутиках. Мужчина лгал, что дружит с Майклом Костом, который отвечает за реализацию эксклюзивных сумок в Hermes. Микам легко входил в доверие представителей высшего общества из-за дружбы его матери Салли Пейнтер с королевской семьей.

Одна из жертв афериста, которая потратила на сумку как минимум 10 тысяч долларов, отправилась в магазин Madison Avenue Couture, чтобы проверить подлинность покупки, впоследствии оказавшейся репликой. Выяснилось, что на вещи отсутствовал штамп с датой, который является уникальным кодом для идентификации сумки. «Девушка начала плакать, потому что осталась с поддельной сумкой, которую им продал близкий друг, а не случайный человек», — рассказал продавец.

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На данный момент известно, что никто из пострадавших не написал заявление в полицию. Сам Микам отрицает предъявленные обвинения, при этом возвращает некоторым знакомым деньги, полученные за продажу фейковой продукции. «Я сказала, что хочу получить средства назад, и через несколько дней на мой счет поступило 22 тысячи долларов», — уточнила анонимная собеседница издания.

Представители Hermes пока не отреагировали на произошедшее.

Ранее в феврале россиянка также приобрела сумку Birkin люксового бренда Hermes и получила поддельное изделие. 43-летняя Диана (фамилия не раскрывается) из Москвы заказала у байера Тихновой Н. кожаную сумку стоимостью 1,7 миллиона рублей. Покупательница решила отнести полученную сумку на экспертизу, чтобы убедиться в ее подлинности. В ходе проверки оказалось, что на самом деле она купила реплику Birkin.

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Майя Пономаренко
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