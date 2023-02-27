Богачи из США потратили сотни тысяч долларов на Birkin и остались с подделками

Бизнесмен Джордж Микам продавал богачам из США поддельные сумки Birkin под видом оригинала

Агент по недвижимости Джордж Микам из США продавал богатым приятелям поддельные сумки Hermes Birkin на сотни тысяч долларов под видом оригинальных. Об этом сообщает Page Six.

Нью-йоркские богачи массово пожаловались на бизнесмена, обещавшего предоставить им редкие изделия упомянутого люксового бренда, которые невозможно купить в бутиках. Мужчина лгал, что дружит с Майклом Костом, который отвечает за реализацию эксклюзивных сумок в Hermes. Микам легко входил в доверие представителей высшего общества из-за дружбы его матери Салли Пейнтер с королевской семьей.

Одна из жертв афериста, которая потратила на сумку как минимум 10 тысяч долларов, отправилась в магазин Madison Avenue Couture, чтобы проверить подлинность покупки, впоследствии оказавшейся репликой. Выяснилось, что на вещи отсутствовал штамп с датой, который является уникальным кодом для идентификации сумки. «Девушка начала плакать, потому что осталась с поддельной сумкой, которую им продал близкий друг, а не случайный человек», — рассказал продавец.

На данный момент известно, что никто из пострадавших не написал заявление в полицию. Сам Микам отрицает предъявленные обвинения, при этом возвращает некоторым знакомым деньги, полученные за продажу фейковой продукции. «Я сказала, что хочу получить средства назад, и через несколько дней на мой счет поступило 22 тысячи долларов», — уточнила анонимная собеседница издания.

Представители Hermes пока не отреагировали на произошедшее.

Ранее в феврале россиянка также приобрела сумку Birkin люксового бренда Hermes и получила поддельное изделие. 43-летняя Диана (фамилия не раскрывается) из Москвы заказала у байера Тихновой Н. кожаную сумку стоимостью 1,7 миллиона рублей. Покупательница решила отнести полученную сумку на экспертизу, чтобы убедиться в ее подлинности. В ходе проверки оказалось, что на самом деле она купила реплику Birkin.