Дуа Липа появилась на публике в прозрачном платье

Певица Дуа Липа появилась на показе бренда GCDS в прозрачном платье черного цвета

Британская певица Дуа Липа появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

27-летняя знаменитость посетила показ бренда GCDS, который состоялся в рамках Недели моды в Милане. Поп-исполнительницу запечатлели на ковровой дорожке в кружевном платье длины макси черного цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. При этом в руках музыкант держала сумку, выполненную в виде красного сердца.

Фото: Riccardo GIordano / Globallookpress.com

Что касается обуви, Липа предпочла надеть туфли на высоком каблуке и платформе в тон наряда. При этом волосы певицы распустили и выпрямили, а на лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes в коричневых оттенках. На размещенных кадрах видно, что гостья сидела в первом ряду прошедшего дефиле.

В ноябре Дуа Липа 2022 года поделилась новыми снимками в откровенном наряде. Знаменитость снялась в прозрачном платье-сетке розового цвета, которое оголяло часть ее груди. При этом видно, что на лиф пришиты аппликации в виде героя мультфильма «Спанч Боб» Патрика Стара.