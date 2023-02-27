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16:49, 27 февраля 2023Силовые структуры

Российский подросток нанес множество ножевых ранений матери во время ссоры

В Ростовской области 17-летний сын нанес матери множество ножевых ранений во время ссоры

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя хутора Быстрянский по делу об убийстве 52-летней матери. Об этом в понедельник, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следствие установило, что ночью 26 февраля подросток поссорился дома с матерью и нанес ей множество ножевых ранений. Женщина скончалась на месте. Во время допроса несовершеннолетний признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Решается вопрос о заключении подростка под стражу.

Как «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах, ранее семья не стояла на учете, ребенок не был замечен в правонарушениях.

Ранее сообщалось, что в Москве 24 и 25 февраля задержали более 300 подростков из-за массовых беспорядков.

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Илона Палей
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