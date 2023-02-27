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22:08, 27 февраля 2023Мир

В Польше допустили полное закрытие границ с Белоруссией

Замглавы МВД Польши Вонсик: Варшава допускает полное закрытие границ с Белоруссией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик заявил, что Варшава допускает возможность полного закрытия границ с Белоруссией. Об этом он сообщил «Польскому радио 24».

«Польша готова к различным ситуациям, и я бы не исключал ситуацию, что у нас не будет движения через границу с Беларусью», — отметил Вонсик. Он подчеркнул, что республика «ожидает определенных сигналов» от Минска перед принятием дальнейших решений.

Ранее польские власти закрыли погранпереход на границе с Белоруссией в Бобровниках. Подобный шаг объяснили интересами государственной безопасности.

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Варвара Кузьмина
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