В Польше допустили полное закрытие границ с Белоруссией

Замглавы МВД Польши Вонсик: Варшава допускает полное закрытие границ с Белоруссией

Заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик заявил, что Варшава допускает возможность полного закрытия границ с Белоруссией. Об этом он сообщил «Польскому радио 24».

«Польша готова к различным ситуациям, и я бы не исключал ситуацию, что у нас не будет движения через границу с Беларусью», — отметил Вонсик. Он подчеркнул, что республика «ожидает определенных сигналов» от Минска перед принятием дальнейших решений.

Ранее польские власти закрыли погранпереход на границе с Белоруссией в Бобровниках. Подобный шаг объяснили интересами государственной безопасности.