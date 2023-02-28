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12:31, 28 февраля 2023Мир

МИД России назвал новые санкции убийством суверенитета Европы

Представитель МИД Захарова: санкции ЕС против Москвы убивают суверенитет объединения

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Евросоюз ошибается в прогнозах насчет того, справится ли Россия с санкционным давлением. Антироссийские меры убивают не местную экономику, а суверенитет Европы, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

«Каждый следующий "пакет" все нагляднее демонстрирует одно: антироссийские рестрикции — это инструмент, который не сработал», — считает Захарова. Она также назвала санкции нарушением принципов, на которых строился Евросоюз.

Кроме того, меры ЕС отгораживают объединение от России, уверена Захарова.

25 февраля ЕС ввел в действие десятый пакет антироссийских санкций, в который вошли запреты на работу российских СМИ и новые ограничения в отношении российских физ- и юрлиц. Как отмечал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, юбилейный пакет санкций нацелен на тех, «кто играет важную роль в продолжении этой жестокой войны».

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Виктория Кондратьева
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