Акушерка подсказала родителям способ реагировать на аборт у подростка

Врач Климова: подростка не надо принуждать сохранять нежелательную беременность

Акушерка, специалист по половому воспитанию и автор книги «Все, что ты хотела узнать о переходном возрасте» Любовь Климова подсказала родителям способ реагировать на аборт у девочки-подростка. Ее цитирует издание «Мел».

Отвечая на вопрос обеспеченной читательницы, которая против аборта у дочери-подростка, Климова заявила, что не надо принуждать несовершеннолетнюю девушку сохранять нежелательную беременность. «Также не подталкивайте к нежелательному браку. Конечно, выбор дочери может разочаровать, но с юридической точки зрения с 15 лет она может сама принимать решения. Стоит посмотреть на беременность дочери не только с позиции финансовой ситуации», — сказала врач.

Принуждение к материнству, продолжила она, может сделать несчастными обоих детей — новорожденного и только что ставшего матерью. Беременную девочку акушерка попросила отвести к психологу. «Также рекомендую консультации у такого специалиста после прерывания беременности. Если вам очень трудно принять решение дочери, возможно, вам также стоит обратиться за поддержкой к психологу», — посоветовала Климова.

Направить дочь к психологу специалист порекомендовала и читательнице, дочь-подросток которой призналась в прерывании только через несколько дней после процедуры. Кроме того, она предложила использовать эту ситуацию как повод установить более доверительные отношения с дочерью. «Дети в любом возрасте хотят иметь возможность открыто и комфортно говорить со своими родителями о чем бы то ни было. Им важно знать, что родители рядом и в случае чего придут на помощь», — заключила она.

Ранее акушер-гинеколог Мария Селихова рассказала о пагубных последствиях частых прерываний беременности для организма. По ее словам, проведенные даже на раннем сроке беременности медикаментозные аборты могут привести к бесплодию и дальнейшему невынашиванию беременности.