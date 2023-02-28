Искусственный интеллект научился писать проповеди и разозлил священнослужителей

Чатбот с искусственным интеллектом научился писать проповеди

Искусственный интеллект научился писать проповеди. Как сообщает New York Post американские священнослужители разных конфессий озабочены и разозлены возможными последствиями нового навыка ИИ.

Тед Брюер, исследователь Нового Завета и ответственный редактор христианского сайта «Пересмешник», в декабре 2022 года написал о своем эксперименте с ИИ: он попросил ChatGPT написать рождественскую проповедь. Его запрос был очень подробным: проповедь должна была строиться на Евангелии от Луки, в частности, на его словах о рождении, а также в ней должны были присутствовать цитаты из работ Карла Барта, Мартина Лютера, из изречений Иренея Лионского и выступлений Барака Обамы. Чат выдал ему результат, соответствующий всем заданным критериям. Брюер признал, что эта проповедь превосходила некоторые из тех, что он слышал в церкви.

В конце 2022 года раввин из Нью-Йорка, Джошуа Франклин, предупредил прихожан, что прочтет чужую проповедь на тему доверия, уязвимости и прощения. Завершив речь, он предложил аудитории угадать, кому принадлежит прочитанный им текст. Когда люди не смогли ответить, он признался, что автором был чатбот ChatGPT, которому Франклин дал задание создать проповедь объемом в 1000 слов.

Теперь, когда вы аплодируете, меня охватывает страх. Я считал, что водители грузовиков потеряют свою работу из-за новых технологий куда раньше раввинов. Искусственный интеллект может казаться разумным, но вопрос в том, может ли он проявлять эмпатию? Нет, до этого пока не дошло Джошуа Франклин раввин из Нью-Йорка

Представители разных конфессий сходятся в одном: хотя ИИ может писать связные тексты нужной формы на заданную тему, им не хватает человеческого тепла. Технологии не в состоянии собрать людей вместе, проявить настоящее сочувствие и создать атмосферу общности, без которой не может существовать ни один приход, будь то мечеть, церковь или синагога. Еще одна причина беспокойства священства — возможный соблазн для молодых служителей писать проповеди, прикладывая к работе минимум усилий. Ведь проповедь, по их мнению, — это кульминация воскресной службы и зачастую лучшая возможность для духовного лидера обратиться к пастве.

Некоторые молодые пасторы могут чрезмерно полагаться на подобные технологии и закрывать глаза на недостатки их работы. Многие священники перерабатывают, устают, страдают от тревожности. Легко представить, как один из таких священнослужителей подумает: «Я просто не в силах успеть все, что должен сделать», — и начнет выдавать проповеди ИИ за собственные Джейсон Такер глава исследовательского комитета по этике и технологиям в Южном Баптистском департаменте

Ранее сообщалось об американце, который вступил в отношения с реалистичной секс-куклой с искусственным интеллектом. Из-за этого шага он лишился почти всех друзей.