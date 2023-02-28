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10:57, 28 февраля 2023Культура

Против Алека Болдуина подали новый иск после стрельбы на съемках «Ржавчины»

Члены съемочной группы «Ржавчины» подали новый иск против застрелившего оператора Болдуина

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Против актера Алека Болдуина подали новый иск после стрельбы на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает Fox News.

Трое бывших членов съемочной группы проекта потребовали компенсации от артиста и кинокомпаний Rust Movie Pictures и El Dorado Pictures, занимавшихся производством картины, обвинив их в пренебрежении техникой безопасности.

«Звук от выстрела внутри небольшой церкви был оглушительным, в результате чего истцы получили контузии. <...>. После выстрела ответчики не предложили истцам никаких услуг в сфере диагностики или каких-либо значимых услуг в области эмоционального или психического здоровья», — говорится в документе.

По словам членов съемочной группы, после случившегося они самостоятельно обратились за помощью, чтобы справиться с депрессией, беспокойством и симптомами посттравматического стрессового расстройства. Помимо этого, истцы утверждают, что из-за стрельбы они временно потеряли слух и пострадали от «вибрационного шока».

Ранее стало известно, что Алеку Болдуину предъявлены формальные обвинения в непредумышленном убийстве на съемках фильма «Ржавчина». Также обвинение предъявили отвечающий за оружие на съемках Ханне Гутерреш-Рид. Им грозило по 18 месяцев тюремного заключения, однако прокуратура смягчила обвинение против Болдуина.

Оператор Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

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Анастасия Астахова
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