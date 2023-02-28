Против Алека Болдуина подали новый иск после стрельбы на съемках «Ржавчины»

Члены съемочной группы «Ржавчины» подали новый иск против застрелившего оператора Болдуина

Против актера Алека Болдуина подали новый иск после стрельбы на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает Fox News.

Трое бывших членов съемочной группы проекта потребовали компенсации от артиста и кинокомпаний Rust Movie Pictures и El Dorado Pictures, занимавшихся производством картины, обвинив их в пренебрежении техникой безопасности.

«Звук от выстрела внутри небольшой церкви был оглушительным, в результате чего истцы получили контузии. <...>. После выстрела ответчики не предложили истцам никаких услуг в сфере диагностики или каких-либо значимых услуг в области эмоционального или психического здоровья», — говорится в документе.

По словам членов съемочной группы, после случившегося они самостоятельно обратились за помощью, чтобы справиться с депрессией, беспокойством и симптомами посттравматического стрессового расстройства. Помимо этого, истцы утверждают, что из-за стрельбы они временно потеряли слух и пострадали от «вибрационного шока».

Ранее стало известно, что Алеку Болдуину предъявлены формальные обвинения в непредумышленном убийстве на съемках фильма «Ржавчина». Также обвинение предъявили отвечающий за оружие на съемках Ханне Гутерреш-Рид. Им грозило по 18 месяцев тюремного заключения, однако прокуратура смягчила обвинение против Болдуина.

Оператор Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

