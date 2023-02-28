Полиция начала поиски звезды «Эйфории» из-за его возможной причастности к ДТП

Полиция начала поиски звезды «Эйфории» Клауда из-за его возможной причастности к ДТП

Полиция начала поиски американского актера и звезды сериала «Эйфория» Ангуса Клауда из-за его возможной причастности к ДТП. Об этом сообщает TMZ.

Авария произошла в американском штате Калифорния. По данным портала, артист и еще один мужчина находились во внедорожнике, который въехал в другую машину сзади, после чего скрылся с места ДТП. В результате женщина, на машину которой был совершен наезд, получила незначительные травмы рук и ног.

Правоохранительные органы заявили, что Клауд не является официальным подозреваемым в совершении наезда, однако может быть причастен к произошедшему. Сам актер и его представители никак не прокомментировали ситуацию.

В начале февраля звезду «Эйфории» и бывшую порноактрису Хлою Черри (настоящее имя Элис Мэрилинн Джонс) арестовали в ее родном городе Ланкастере, США, за кражу дешевой блузки из магазина.

Ранее стало известно, что американская актриса и певица Зендея будет получать по миллиону долларов за съемки в каждом эпизоде сериала «Эйфория».