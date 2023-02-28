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11:10, 28 февраля 2023Культура

Полиция начала поиски звезды «Эйфории» из-за его возможной причастности к ДТП

Полиция начала поиски звезды «Эйфории» Клауда из-за его возможной причастности к ДТП

Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / Reuters

Полиция начала поиски американского актера и звезды сериала «Эйфория» Ангуса Клауда из-за его возможной причастности к ДТП. Об этом сообщает TMZ.

Авария произошла в американском штате Калифорния. По данным портала, артист и еще один мужчина находились во внедорожнике, который въехал в другую машину сзади, после чего скрылся с места ДТП. В результате женщина, на машину которой был совершен наезд, получила незначительные травмы рук и ног.

Правоохранительные органы заявили, что Клауд не является официальным подозреваемым в совершении наезда, однако может быть причастен к произошедшему. Сам актер и его представители никак не прокомментировали ситуацию.

В начале февраля звезду «Эйфории» и бывшую порноактрису Хлою Черри (настоящее имя Элис Мэрилинн Джонс) арестовали в ее родном городе Ланкастере, США, за кражу дешевой блузки из магазина.

Ранее стало известно, что американская актриса и певица Зендея будет получать по миллиону долларов за съемки в каждом эпизоде сериала «Эйфория».

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Анастасия Астахова
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