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11:10, 3 февраля 2023Ценности

Звезду «Эйфории» арестовали за кражу дешевой блузки из магазина

Звезду «Эйфории» Хлою Черри арестовали в США за кражу блузки из магазина

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Звезду «Эйфории» и бывшую порноактрису Хлою Черри (настоящее имя Элис Мэрилинн Джонс) арестовали в ее родном городе Ланкастере, США, за кражу дешевой блузки из магазина. Соответствующую информацию приводит Lancaster Online.

Сотрудник торгового центра Building Character показал правоохранителям видеозапись, на кадрах которой знаменитость выходит из примерочной без указанного предмета гардероба стоимостью 28 долларов. При этом она не вернула его на место и не оплатила на кассе вместе с остальными нарядами, после чего девушку заподозрили в воровстве. Отмечается, что впоследствии она созналась в хищении и отдала блузку полицейским. Предварительное слушание по делу назначено на 1 марта.

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В то же время представитель актрисы озвучил другую версию событий, сообщает TMZ. «В декабре произошла путаница из-за блузки, деньги за которую не списались с кредитной карты моей подзащитной. Она ни в коем случае не признавалась в том, что взяла указанную вещь, поскольку это было не так. Данная история, похоже, больше про местный магазин, который пытается нажиться на имени знаменитости, чем про что-то еще», — заявил он.

В октябре 2021 года модный дизайнер обвинила российскую певицу и композитора Риту Дакоту в краже одежды ее марки для съемки музыкального ролика. Совладелица бренда Daria_y_maria Дарья Васильева рассказала, что в 2019 году стилист исполнительницы (ее имя не раскрывается) обратилась к ней с просьбой предоставить куртку, в которой Дакота должна была появиться в клипе на песню «Армагеддон».

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Карина Черных
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